Picchiato a sangue e gettato in un cassonetto: indagini in corso

Un uomo sarebbe stato prima malmenato e poi gettato in un cassonetto di rifiuti. Il fatto è successo a Scampia, nella zona delle case Celesti. Non è chiaro il motivo dell'aggressione, ma all'arrivo della Polizia c'era una folla digente che ancora inveiva contro l'uomo.

I poliziotti, che stanno indagando sul fatto, hanno cercato di calmare la folla inferocita. L'uomo, di cui non si conosce l'identità, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Non è chiara ancora, come detto, la dinamica dei fatti, ma sembrerebbe che l'uomo sia stato aggredito da un gruppo di persone