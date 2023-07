Assaltano l'obitorio e picchiano alcuni infermieri: terrore al Cardarelli

Un gruppo di otto persone avrebbe aggredito alcuni infermieri per accedere all'obitorio dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'episodio sarebbe avvenuto qualche settimana fa, ma la notizia è stata diffusa solo ora grazie a Nessuno Tocchi Ippocrate.

Questo il post condiviso sui social: "Succede al cardarelli di Napoli, 3 infermieri sono stati malmenati da un gruppo di 8 persone che volevano accedere all’obitorio per visitare la salma di un uomo 72enne morto per cause naturali. Sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno identificato i responsabili. L’increscioso evento pare sia accaduto circa 15 giorni orsono, ma solo adesso ci viene segnalato, e noi lo inseriamo regolarmente nella conta delle aggressioni avvenute nel territorio della Napoli 1".