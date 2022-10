Picchiata a calci e pugni dal figlio: 76enne muore all'Ospedale del Mare

È morta dopo due settimane di agonia, la 76enne (A.G.) picchiata brutalmente dal figlio lo scorso 17 ottobre a Marigliano. L' uomo, 48 anni, molto noto in città, sembra con problemi di droga e alcol, in preda alla furia si era scaraventato con violenza contro la mamma e la zia. La madre fu ricoverata in gravissime condizioni all' ospedale del Mare dove poi è deceduta. Nella stessa struttura è ancora ricoverata in prgonosi riservata l'altra donna, 67 anni. La notizia ha scosso l'intera comunità cittadina.

Aggredite a calci e pugni

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in via San Giovanni Battista, nel comune di Marigliano. Lì un 48enne del posto, in stato di alterazione, aveva aggredito la madre e la zia di 76 e 67 anni colpendole con calci e pugni per motivi ancora sconosciuti. Le due donne sono state soccorse da un’ambulanza: una venne portata all’ospedale di Nola, l’altra all’ospedale del Mare. Il violento è stato arrestato per lesioni aggravate e portato in carcere a Poggioreale.