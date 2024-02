Aggredirono le guardie giurate al Pellegrini: due 16enni in manette

Aggressione alle guardie giurate dell'ospedale Pellegrini di Napoli: arrestati due 16enni. Nel pomeriggio ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini di Napoli per la segnalazione di un'aggressione ai danni di due guardie giurate. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato i vigilanti che avevano fermato due giovani ed hanno accertato che questi ultimi, poco prima, dopo essere stati dimessi, avevano iniziato a lanciare bottiglie e sassi contro di loro e contro la struttura ospedaliera.

Inoltre, uno dei giovanissimi aveva utilizzato come strumento di minaccia anche un tavolino asportato in quei frangenti da un bar. Pertanto, i due indagati, di 16 anni e di origini marocchine, sono stati arrestati in flagranza di reato per violenza e resistenza ad un incaricato di pubblico servizio e danneggiamento di edificio pubblico ed uno di loro anche per furto. Infine, entrambi sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.