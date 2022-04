Presa a calci e pugni dal marito davanti al figlio piccolo: il dramma di una donna ucraina

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Ischia e della Stazione di Casamicciola hanno arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia un 40enne di origini ucraine, residente nel comune di Forio. L’uomo è stato fermato a Lacco Ameno dopo che aveva aggredito la moglie connazionale davanti agli occhi del figlio di 5 anni. La donna è stata picchiata e insultata.

Quando il marito si è allontanato, in un momento di tregua, ha allertato il 112 chiedendo aiuto. I Carabinieri intervenuti hanno sorpreso l’uomo intento a proseguire con le violenze, mentre tirava calci e pugni sulla porta dell’abitazione dove la moglie si era rifugiata da alcuni giorni assieme ai figli, sperando di sfuggire alle ormai continue botte. Per le percosse è stata curata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ischia e dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 40enne è stato portato in carcere dove attende giudizio.