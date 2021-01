Picchia la moglie in strada ma arrivano i carabinieri: arrestato

I carabinieri della stazione di Varcaturo, nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato un uomo per violenze sulla moglie. Una pattuglia della stazione, in transito lungo via Licola mare, ha notato un'accesa discussione tra due coniugi.

Il marito, 41enne di Pozzuoli, anche in presenza dei militari, aveva cercato di colpire la moglie con cui è in fase di separazione. Dagli accertamenti effettuati, è risultato che anche in passato la donna fosse stata vittima di altri episodi di violenza, mai denunciati. Anche per lui sono scattate le manette: è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.