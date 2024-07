"Aiutatemi. Papà sta picchiando mamma": l'intervento della polizia evita il peggio

La notte scorsa la polizia è intervenuta per la segnalazione di una lite familiare nel quartiere di Ponticelli. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, il padre aveva aggredito la madre la quale, temendo per la sua incolumità, si era poi rinchiusa in una stanza.

Gli agenti, a seguito di un’intensa attività di mediazione con l’uomo, che in quei frangenti minacciava di morte la donna, sono riusciti a far ingresso all’interno dell’appartamento e a bloccare l’indagato. Inoltre gli agenti hanno liberato la donna mettendola in sicurezza. Per tali motivi, un 57enne napoletano, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.