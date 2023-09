Lite tra moglie e marito si trasforma in rissa: ci sono feriti

Ieri in tarda serata i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso ospedale del Mare per due feriti. Una donna del 95 mostrava una profonda ferita alla caviglia destra, in corrispondenza del tendine di Achille. La donna è stata ricoverata per intervento chirurgico, 45 i giorni di prognosi. Con lei il suocero 47enne: per l’uomo la lussazione di una spalla e 30 giorni di prognosi.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, le ferite sarebbero conseguenza di una violenta lite con il marito della donna (…e figlio del 47enne), anche lui in ospedale- Si tratta di un 27enne di Barra che, poco prima dell’arrivo dei militari, aveva aggredito anche due guardie giurate del pronto soccorso e un agente di polizia del drappello. Il 27enne è stato denunciato per maltrattamenti, lesioni personali gravissime e resistenza a pubblico ufficiale.