Picchia la madre per soldi: 53enne arrestato dopo aver pestato anche la sorella

A Giugliano, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione per una segnalazione di lite violenta in famiglia. Arrivati sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un uomo, 53enne, verosimilmente ubriaco aveva aggredito la propria madre che di anni ne ha 76. L’uomo avrebbe aggredito l’anziana con schiaffi e pugni colpendola ripetutamente alla testa.

Tutto per farsi dare del denaro. Sul posto è intervenuta anche la sorella dell’uomo per difendere la propria madre ed anche lei è stata picchiata. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire che erano circa quattro anni che l’uomo chiedeva sempre denaro e ad ogni rifiuto l’epilogo era sempre lo stesso. Il 53enne è stato arrestato e trasferito in carcere dove dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di maltrattamenti famiglia e lesioni