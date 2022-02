Costringe la madre a scappare di casa per le sue violenze: arrestato

Questa mattina i carabinieri della stazione di Torre del Greco, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura locale, hanno proceduto all'arresto di un 27enne di Torre del Greco, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per gli innumerevoli episodi di violenza nei confronti della madre, era stato denunciato da quest'ultima solo pochi giorni fa, quando, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcol, aveva danneggiato le suppellettili dell'abitazione e aveva costretto la madre a scappare di casa per evitare di essere aggredita.

Dalle indagini è emerso che i maltrattamenti del figlio nei confronti della madre erano iniziati almeno sei mesi prima ed erano stati caratterizzati da pressoché quotidiane richieste di denaro per l'acquisto di sostanze stupefacenti e da un atteggiamento minaccioso e violento tale da far temere, alla donna, per la propria incolumità.

Le dichiarazioni rese dalla vittima, insieme a quelle dei vicini di casa, che spesso si erano lamentati del comportamento del ragazzo, ormai diventato insostenibile, hanno consentito di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti dell'attuale indagato in ordine ai reati di maltrattamenti ed estorsione ai danni della madre. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.