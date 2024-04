Picchia la madre per mesi: arrestato un 38enne

Picchiava la madre, probabilmente da mesi. Un 38enne di Qualiano è stato arrestato dai carabinieri che sono intervenuti per una segnalazione di lite in famiglia. Giunti nell'appartamento, hanno accertato che l'uomo, palesemente ubriaco e forse sotto effetti di stupefacenti, aveva poco prima pestato e minacciato la madre. La donna, infatti, aveva diversi lividi sul corpo e ha raccontato ai militari che i maltrattamenti continuavano da tempo. Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, non si è placato neanche alla vista delle divise. Durante la perquisizione sono state rinvenute diverse dosi di hashish. Il soggetto è stato arrestato ed è in attesa di giudizio.