Rincorre la fidanzata e la picchia davanti a tutti per strada

I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 30enne per maltrattamenti e lesioni nei confronti della fidanzata 26enne. Si tratta del terzo arresto per maltrattamenti nei confronti di un uomo nelle ultime 24 ore. Durante i controlli anti movida la scorsa notte a Coroglio i militari della compagnia di Napoli Bagnoli hanno visto la coppia arrivare a tutta velocità a bordo di un'auto, la ragazza scendere in lacrime e lui inseguirla prendendola a schiaffi e pugni, sbattendole la facci contro un muretto.

Ci sono voluti quattro carabinieri per bloccare l'azione dell'uomo. La giovane lo ha denunciato dopo aver ricevuto le cure mediche. Sabato a Giugliano un uomo armato di coltello è stato arrestato dopo aver rapinato uno scooter ha tentato di entrare in casa della moglie mentre a Portici un marito violento aveva installato un gps per pedinare la compagna.