Picchia una donna con un bastone: i passanti si ribellano e lo bloccano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Trotti per la segnalazione di un’aggressione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la presenza di numerose persone che stavano inveendo contro un uomo appena rientrato nel suo appartamento. In quei frangenti gli operatori sono stati avvicinati da un’altra persona la quale ha raccontato che, poco prima, di passaggio nella medesima via a bordo del suo scooter, era stata fermata dall’uomo che l’aveva aggredita e colpita con un bastone e, solo grazie all’intervento di alcuni residenti, era riuscita a sottrarsi alle violenze.

Gli operatori hanno raggiunto e fermato l’aggressore che, una volta negli uffici del Commissariato, ha iniziato a dare in escandescenze scagliandosi contro gli agenti e danneggiando alcuni arredi. F.M., 34enne corallino con precedenti di polizia e sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Torre del Greco per lesioni aggravate e danneggiamento, è stato arrestato per lesioni personali, minaccia, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.