Picchia la compagna a piazza Garibaldi: fermato dalla polizia

Non era la prima volta che succedeva. L'uomo è finito in manette

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria–Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti a piazza Garibaldi per la segnalazione di una lite in strada.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava aggredendo fisicamente una donna e l'hanno bloccato; inoltre, la vittima ha raccontato che già in precedenza aveva subito comportamenti violenti da parte del compagno. L’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.