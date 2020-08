Pregiudicato picchia la compagna e fino a mandarla in ospedale: arrestato

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali – in forza ad un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli nord su richiesta della locale procura – un 45enne di Giugliano in campania già noto alle forze dell'ordine e, tra l’altro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denucia

La compagna convivente ha avuto il coraggio di denunciarlo. I carabinieri – coordinati dalla procura – hanno ricostruito gli episodi di violenza subìti dalla giovane donna. Le ha tirato addosso vari suppellettili dell’arredamento di casa e addirittura elettrodomestici. L’ha colpita con violenti calci e pugni da mandarla in ospedale. Ora l’uomo è in carcere e la vittima al sicuro.