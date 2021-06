Picchia la compagna dopo una lite: la donna finisce in ospedale

I carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato per maltrattamenti contro famigliari un 46enne del posto. I militari, intervenuti presso l’abitazione della convivente dell’uomo dopo la segnalazione di una violenta lite, hanno accertato che, poco prima, sebbene fosse già destinatario di misura cautelare del divieto di avvicinamento dal novembre 2019, per futili motivi, aveva malmenato la donna procurandole lesioni curate e giudicate guaribili in 5 giorni dai sanitari dell’ospedale di Giugliano. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.