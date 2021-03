I volontari ripuliscono l'area di piazza Settembrini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"La sinergia tra le forze di volontariato crea sempre le iniziative migliori.” – queste le parole del referente de La Via della Felicità di Napoli, Pascal Lemos. Infatti, Domenica 28 Febbraio alle ore 9:30, i volontari delle associazioni “Taking Up From Here, il Circolo Culturale “Nelson Mandela”, l’Associazione “Savio Condemi” e l’associazione “La Via della Felicità”, si sono trovati nei pressi di Piazzetta Luigi Settembrini di Napoli, per una pulizia e raccolta rifiuti. L’anno scorso, i residenti di questa zona, hanno dovuto incorrere uno spiacevole evento, che li ha portati a richiedere l’intervento dell’ASL a causa di un’invasione di blatte. La zona ora presenta degrado e rifiuti e per questo i volontari hanno deciso di unire le forze, per risistemare la Piazzetta che si trova a due passi dal Museo Madre. I volontari ormai da mesi, portano avanti queste iniziative per la cura dell’ambiente, ma non solo. Vogliono anche sensibilizzare i cittadini a partecipare e a segnalare le zone che necessitano del loro intervento. La Via della Felicità è una guida al buon senso per una vita migliore, in cui l’autore, l’umanitario L. Ron Hubbard, scriveva: “Si può influenzare la condotta di chi ci circonda. […] Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.” E questo è lo spirito che motiva i volontari a continuare questo tipo di iniziative ogni week-end nel territorio napoletano. Per partecipare o per le segnalazioni scrivere a laviadellafelicitacampania@gmail.com

