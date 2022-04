Piazza Municipio tutta riaperta dopo 20 anni di lavori infiniti

"Ultimissime lavorazioni. Da oggi pomeriggio la piazza sarà completamente aperta ai cittadini. Da Palazzo San Giacomo a Via Acton. Dopo oltre 20 anni". E' l'annuncio dell'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza sulla riapertura completa di piazza Municipio, che dai lavori per Italia '90 in poi ha vissuto decenni travagliati, culminati con i lavori infiniti per la metropolitana.

A tal riguardo a Napoli c'è un detto che passa di bocca in bocca da tempo, "ma la metro la stanno costruendo o la stanno cercando?"