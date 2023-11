Villaggio Coldiretti, nuovo dispositivo di traffico in piazza Municipio

Istituzione di un particolare dispositivo di traffico nell'area di Piazza Municipio per consentire l'allestimento e lo svolgimento delle attività inerenti al “Villaggio Coldiretti”.

Istituire, dal 27/11/23 al 15/12/23, il divieto di transito veicolare ed il divieto di fermata in Piazza Municipio, nell tratto stradale compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ferdinando Acton;

Istituire, dal 27/11/23 al 15/12/23, il divieto di fermata in Piazza Municipio, nell'ansa ricavata all'interno del marciapiede prospiciente la facciata dell'edificio sede della “Banca di Roma”;

Istituire, dal 29/11/23 al 15/12/23, il divieto di transito veicolare ed il divieto di fermata in via Ruggero Leoncavallo, nel tratto compreso tra Piazza Municipio e via Pisanelli;

Sospendere, dal 27/11/23 al 15/12/23, l'Ordinanza Dirigenziale progressivo annuale n°1054 del 10/07/23, che istituisce un'area di parcheggio riservata a n.6 autoveicoli di noleggio da piazza (taxi) in Piazza Municipio, nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi e via Ruggero Loencavallo, in posizione a pettine a partire dall'intersezione con via Ruggero leoncavallo verso via Giuseppe Verdi.