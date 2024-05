"Miracolo" ai Miracoli, i cittadini pronti a battagliare per la riqualificazione della piazza: "L'area è un cumulo di rottami"

Sabato si è tenuta l'iniziativa "fondativa" del comitato popolare "Miracolo ai Miracoli", composto dai residenti che chiedono il recupero delle condizioni minime di vivibilità di piazza dei Miracoli nel cuore del rione Sanità.

"L'area, un tempo pulita e attrezzata, è oggi ridotta letteralmente ad un cumulo di rottami invaso dai bisogni dei cani", denunciano i componenti del comitato, che hanno incontrato Fabio Greco Presidente Municipalità 3 e il consigliere di Municipalità Carlo Leone per discutere della riqualificazione della piazza. "Ci è stato garantito che l'area giochi sarà ripristinata entro il mese di settembre".

Pronta la petizione

Chi vive la piazza tutti i giorni lancia un appello alla cittadinanza: "Qualunque intervento dell'ente pubblico è destinato a fallire se non coinvolgiamo tutto il quartiere nella gestione e nell'amore per questo luogo, se non riusciamo a fare sì che ognuno, piccolo o grande che sia, lo senta come proprio. Nelle prossime settimane lanceremo una petizione, mettendo nero su bianco le richieste fatte oggi a voce ai rappresentanti istituzionali, e faremo un evento pubblico fra un mese circa, sempre nello stesso luogo. Noi ci crediamo", concludono.

Il restyling e l'abbandono

La riqualificazione della piazza era avvenuta nel 2016, grazie a un investimento della terza municipalità di 300mila euro e a un fondo per lavori straordinari messo a disposizione dal Comune, dopo decenni di abbandono e degrado. Erano stati rifatti marciapiede, strade e pavimentazione dell'intera area oltre a essere curate le aiuole. Per la gioia dei piccini era stato allestito anche uno spazio con giostrine. Purtroppo però già dal 2020 gli arredi dei bambini risultavano devastati e l'intera area avvolta da una coltre di degrado che i residenti non meritano.