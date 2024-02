Perquisizioni a tappeto nella zona di piazza Mercato e Case Nuove: le immagini

Un'operazione è scattata alle prime luci dell'alba e vede impegnati circa 200 operatori tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Passata a setaccio piazza Mercato. Numerose le perquisizioni in corso, come mostrano le immagini.

Proprio da piazza Mercato era partita nei giorni scorsi una richiesta d'aiuto da parte dei commercianti e delle associazioni impegnate sul territorio, come AssoGioca guidata da Gianfranco Wurtzburger. La piazza, infatti, meravigliosa e pregna di storia, in particolare di notte diventa territorio di caccia e scontro di giovani delinquenti. "Piazza Mercato vive una condizione di estrema preoccupazione. Gli ultimi episodi criminosi sono il culmine di una guerra annunciata. Come stesso dagli inquirenti dichiarato, in piazza Mercato e nelle Case nuove vi è una fibrillazione effervescente degli instabili equilibri tra le forze criminali che si contendono il territorio", aveva infatti denunciato il presidente di AssoGioca.