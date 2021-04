Piazza Mercato "libera" dopo tre anni, ma mancano illuminazione e arredo. Basoli già danneggiati

Dopo tre anni di lavori sarebbe lecito aspettarsi una rivoluzione. E, invece, piazza Mercato oggi appare come un'opera incompiuta e confusa. Incompiuta perché non c'è traccia dell'impianto di illuminazione a led previsto dal progetto. Proprio l'attesa per i nuovi pali della luce è stato il motivo per cui la piazza è rimasta transennata fino al 1 aprile 2021. Di fatto, da settembre a oggi, l'unico lavoro svolto è la copertura dei buchi dove dovevano alloggiare i lampioni.

Questo antico e iconico luogo di commercio si presenta come una enorme distesa di cemento, o meglio, di basoli vesuviani. Escludendo le cinque panchine ai margini, non esiste alcun elemento di arredo urbano, né aiuole, né alberi, né piante, né tantomeno giostrine per i bambini. E un altro giallo è rappresentato proprio dai basoli vesuviani. Il sindaco de Magistris, in un post Facebook, ha celebrato il rifacimento della pavimentazione. Non serve un tecnico per accorgersi che, invece, la realtà è ben diversa. I basoli non sono nuovi, come dimostrano le strisce di pittura blu e gialla, segno degli stalli del vecchio parcheggio. Molti basoli, inoltre, risultano danneggiati. Come se non bastasse, tutta la superficie è un miscuglio di pietre vesuviane originali e imitazioni siciliane, con qualche schizzo di calce qui e lì per coprire i buchi.

Il Comune di Napoli ha pubblicizzato il rilancio della piazza, ma solo poche ore dopo la riconsegna, con tanto di sopralluogo delle massime autorità cittadine, la solita carovana di motorini ha invaso lo spiazzo con caroselli fino a tarda sera.

Gianfranco Wurzburger è un residente storico della zona e presidente dell'Associazione Asso.Gio.Ca ed è molto critico con i lavori: "E' un deserto inutilizzabile. E' male illuminata, non controllata, brutta. Quando farà caldo sarà impossibile frequentare questa distesa di basoli che diverrà incandescente. Dicono che hanno rifatto l'impianto fognario, ma la strada continua ad allagarsi. Della nuova illuminazione non c'è traccia e per la pavimentazione si sono solo limitati a spostare i blocchi da una parte all'altra. E poi, ci dicano che vogliono fare in questa piazza. Vogliono rilanciarla? Ci dicano qual è il programma, perché in questo modo piazza Mercato è morta".