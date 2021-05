Piazza Mercato, i bambini chiedono aiuto ai carabinieri: "I motorini non ci fanno giocare"

L'immagine, postata dal consigliere municipale Ciro Cinquegrana, è di quelle che fanno pensare. È uno scatto di piazza Mercato, nel cuore della città.

Una folla di bambini si è avvicinata ad un'auto dei carabinieri dopo aver attirato l'attenzione dei militari.

Chiedono maggiore attenzione al transito dei motorini in zona, che non permettono loro di giocare senza rischi.

Sotto al post del consigliere, la proposta di alcuni cittadini: perché non stabilire per la piazza un presidio permanente di forze dell'ordine, come succede per altri importanti luoghi di Napoli?