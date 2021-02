Auto e moto in circolo a piazza Mercato: movida assurda dopo il coprifuoco | VIDEO

Auto e motorini parcheggiati di lato, da un versante e dall'altro. Al centro, come in una sorta di danza tribale, vetture e mezzi a due ruote che proseguono in circolo, in senso antiorario, senza soluzione di continuità. Sempre gli stessi, all'infinito.

È l'incredibile scena verificatasi ieri sera a piazza Mercato nell'area pedonale, dopo il coprifuoco delle 22. Il singolare ritrovo di una moltitudine di ragazzi, che però in quel momento viste le normative anti-Covid non potevano essere lì.

A denunciare la vicenda con un video è Ciro Cinquegrana, consigliere municipale di Forza Italia. ."Piazza Mercato area pedonale ieri dopo il coprifuoco dopo tantissime segnalazioni dei residenti aspettiamo provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale", scrive su Facebook.