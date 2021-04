Degrado nel cuore di Napoli: immondizia e topi invadono la piazza - VIDEO

A Napoli accade che anche nel cuore della città regni un degrado inaccettabile. Succede, ad esempio, che Piazza Guglielmo Pepe, a due passi a Piazza Garibaldi, l’area della stazione centrale, sia invasa completamente da topi. La denuncia arriva da alcune segnalazioni giunte al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, al conduttore radiofonico Gianni Simioli e da un post Facebook del giornalista Giovanni Rinaldi.

“Siamo davanti a una situazione di totale abbandono, degrado, ed immobilismo. Scene del genere non sono minimamente tollerabili, a maggior ragione in uno stato di pandemia dove occorrerebbe tenere sempre alto il livello igienico-sanitario. Ora si sta superando ogni limite. Abbiamo inviato una comunicazione all’Asl e ad Asia per richiedere urgenti interventi di derattizzazione ma è chiaro che bisogna tenere sotto continuo monitoraggio tutta la città prima che il degrado diventi una fonte di pericolo, più di quanto già lo sia, per la cittadinanza.” - ha commentato il Consigliere Borrelli.