Piazza Dante in balia dei vandali: targa distrutta e decoro sottozero

Divelto dal muro che lo ospitava, fatto cadere a terra e distrutto. Il marmo con la scritta piazza Dante è stato l'ennesimo oggetto “vittima” di vandalismo in città. A lanciare l'allarme e a fotografare il risultato del raid è stato il consigliere comunale Gennaro Esposito. “Cosa dire a chi ha fatto questo?”, ha scritto Esposito.

I problemi della piazza sono noti da tempo. Vandali, baby gang se non criminali quantomeno moleste, spadroneggiano in un luogo a giorni alterni di movida e di desolazione. I residenti sono preoccupati e chiedono maggiori controlli. È una questione sì di sicurezza, ma soprattutto di decoro. In particolare l'ingresso della stazione della metropolitana è in condizioni disastrose, tra scritte e danneggiamenti.