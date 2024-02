Piazza dante ostaggio dei motorini, il sindaco: "E' inaccettabile"

"L'usanza incivile di sfrecciare con i motorini in piazza Dante è inaccettabile. Dobbiamo fare molto di più di quanto fatto finora". Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un accordo sulla sicurezza stradale per i rider, ha commentato il fatto che piazza Dante nel weekend diventi ostaggio di centinaia di centauri, spesso giovanissimi, che occupa la piazza con scooter e motorini. Si tratta di giovani e giovanissimi che non si limitano a darsi appuntamento, ma sfrecciano a tutta velocità accanto ai passanti, mettendone a rischio l'incolumità.

"Ne ho parlato anche durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza - ha proseguito Manfredi - Alcune azioni sono già state realizzate, ma non è abbastanza. Le forze dell'ordine affermano che si tratta di un problema complesso perché alla vista delle divise questa folla di motorini si disperde, ma certamente dobbiamo fare di più perché questa usanza incivile non è accettabile".