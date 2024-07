Piazza Dante come la savana: le baby-gang sugli scooter e nessuno le ferma|VIDEO

Come i leoni sono i re della Savana, così le baby-gang muovendosi a bordo degli scooter, imitando lo schema dei felidi predatori che si muovono in branco per reclamare il territorio, si impossessano di strade, piazze ed aree pedonali.

"L’area pedonale di Piazza Dante ha da tempo i suoi “leoni”. Predatori che si nutrono di paura, caos e potere. Quello che hanno sui pedoni, sui cittadini, sui turisti e che tolgono alle Istituzioni, proprio così come i nuovi capobranco scacciano quelli ormai vecchi e decrepiti.Gli scooter selvaggi sfrecciano, con in sella due o più persone senza casco, per l’area pedonale incuranti dei passanti. Anzi essi sono le zebre. Prede da circondare per nutrirsi della loro paura". Un nuovo filmato girato dall’alto e inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli testimonia ciò che accade e, come una sorta di documentario, fa rivivere quella che ormai è una quotidianità serale nella “Savana” di Piazza Dante.

“Sembra che le Istituzioni si siano ormai arrese altrimenti non si spiega la loro assenza in una piazza dove giovani delinquenti dettano legge seminando terrore. Per qualche tempo, dopo le nostre asfissianti richieste, c’erano delle pattuglie fisse della Municipale la cui sola presenza riusciva a tenere a bada gli scooter selvaggi. Vivendo nel paese dei contrari, sono state tolte perché, appunto, funzionavano. Facciamo però che per questa volta si agisca non più secondo la logica dell’illogica e si rimettano le pattuglie, fermando, multando e sequestrando i mezzi, prima che qualcosa di davvero brutto possa accadere”- queste le parole di Borrelli.