Piazza del centro invasa dai topi: residenti preoccupati, turisti increduli - VIDEO

È sempre più emergenza topi a Piazza Dante a Napoli. Nelle aiuole, infatti, è in vertiginoso aumento la presenza di rifiuti e quindi, di conseguenza, di ratti. Diverse sono le segnalazioni in merito fatte dai cittadini. Tra queste, una recita: “È un'indecenza. Ci siamo trovati a festeggiare in un locale lì vicino il compleanno di un parente tra topi, immondizia e moto che scorrazzavano nell’area pedonale. Non vogliamo aggiungere altro. Che vergogna!! Signori siamo in Piazza Dante di Napoli a pochi passi dal salotto della nostra metropoli.”. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, raccogliendo i commenti anche di alcuni turisti.

“La questione topi la stiamo affrontando da un bel po' di tempo facendo continue segnalazioni. Ancora una volta abbiamo chiesto all’Asl e ad Asia di intervenire per eliminare ratti e l’immondizia ma serve ovviamente anche attività di prevenzione, come l‘installazione di più cestini per i rifiuti e la presenza di telecamere per tenere sotto controllo gli incivili, che vanno puniti. Tra piazza Dante e via Toledo sono in crescita il numero di reati e rapine messe a segno da invidi a bordo di motoveicoli nell’area pedonale, per cui è indispensabile intensificare i controlli in quella parte del territorio soprattutto negli orari serali e notturni anche perché, anche quando non si tratta di rapinatori, questi scooter selvaggi mettono in pericolo la sicurezza dei pedoni.”, ha detto il consigliere regionale Borrelli che ha diffuso alcune immagini.