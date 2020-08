Follia in piazza Bellini, aggredito personale del 118 da un gruppo di extracomunitari

Intervento ieri sera della polizia in piazza Bellini a difesa di un equipaggio del 118, giunto con un'ambulanza per assistere un cittadino gambiano in preda alle convulsioni, alle 4 del mattino di oggi.

I sanitari intervenuti tra la folla hanno subito un'aggressione anche fisica da parte dei connazionali del gambiano. Solo l'intervento delle volanti della Polizia di Stato ha permesso ai sanitari di completare l'intervento e all'ambulanza di farsi largo tra la folla per trasportare l'uomo colto da malore al Vecchio Pellegrini. Nel pronto soccorso è emerso che il malore era dovuto all'assunzione di psicofarmaci e alcol. Due sanitari sono stati curati e giudicati guaribili rispettivamente in 1 e 10 giorni per contusioni multiple, escoriazioni varie e stato ansioso.