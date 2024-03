Poche spiagge in città: “Installare piattaforme sugli scogli”

Si discuterà mercoledì 20 marzo in Consiglio comunale di Napoli, nel corso del question time, l'idea della realizzazione di piattaforme sulle scogliere del lungomare di Napoli "per ampliare l'offerta balneare della città". L'interpello, a firma della vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino e del consigliere Sergio D'Angelo, è rivolto agli assessori Laura Lieto, vicesindaco titolare della delega all'urbanistica, ed Edoardo Cosenza, titolare della delega al mare, ed è all'ordine del giorno della seduta di mercoledì. "Si tratta - spiega Sorrentino - di un'idea che ho proposto all'amministrazione fin dal giorno della mia elezione, trovando riscontro favorevole ed unanime. In quella sede sarà discusso, dunque, il mio interpello agli assessori al mare e all'urbanistica e si conoscerà ufficialmente lo stato di avanzamento del progetto che confido sia pronto in via sperimentale già a partire da questa estate".

Secondo Sorrentino, "dire che Napoli è una città bagnata dal mare ma che il mare non bagna i suoi cittadini non è un facile luogo comune. Piuttosto la sintesi di una sproporzione tra la richiesta incessante, di residenti e turisti, di fruire di una risorsa naturale così importante e il numero di spiagge libere disponibili. È necessario, perciò, aumentare l'offerta balneare pubblica. La piena fruizione del mare è una priorità, così come è fondamentale restituire alla città un lungomare vivibile, decoroso e attrezzato con impianti e servizi che sia un punto di incontro per i giovani. Le piattaforme che saranno realizzate diano, dunque, la stura ad un vero e proprio 'piano mare' che sia frutto di visione di città e del confronto con i comitati e le associazioni territoriali", conclude Sorrentino.