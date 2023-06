Piattaforme sul lungomare per i bagnanti: la proposta

"Leggo con soddisfazione le dichiarazioni dell'assessore Edoardo Cosenza, con delega al Mare, che recepisce la proposta che ho presentato in Consiglio Comunale con il sostegno del mio gruppo consiliare per la realizzazione di piattaforme sul lungomare di Napoli per incrementare l'offerta balneare pubblica.

Lo considero un progetto importante che dà una prima risposta concreta alla enorme richiesta della città e dei suoi bagnanti di fruire del mare e una buona pratica di collaborazione tra la funzione di indirizzo del consiglio comunale e quella esecutiva dell'amministrazione. Ora però bisogna dare seguito alle parole e passare ai fatti affinché Napoli non sia solo una città bagnata dal mare, ma una città in cui il mare bagna i suoi cittadini e turisti". Lo dice la consigliera comunale di Napoli, Flavia Sorrentino.