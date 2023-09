Caivano, Piantedosi: "Smantellata una piazza di spaccio prima che aprisse"

"L'intensificazione dell'attività di prevenzione a Caivano ha consentito ai carabinieri di individuare, durante una perquisizione, una piazza di spaccio prima che diventasse operativa". È quanto riportato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha anche sottolineato come si tratti "del risultato dell'avvio di un'azione di controllo costante e capillare da parte delle forze di polizia per contrastare più efficacemente i fenomeni criminali che caratterizzano quel territorio". "Operazioni come questa - ha aggiunto il titolare del Viminale - sono fondamentali per incidere sui traffici illeciti che alimentano le reti criminali".

La notizia

I carabinieri della compagnia di Caivano, quelli del Radiomobile di Napoli e del Reggimento Campania avevano infatti denunciato un 43enne del posto sorpreso, durante una perquisizione, ad allestire una piazza di spaccio al terzo piano di una palazzina del rione noto come Bronx. Sono state sequestrate due telecamere in alta definizione e 100 metri di filo. E ancora, un DVR, un tester e una TV, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. L'appartamento, destinato verosimilmente ad una base logistica per lo smercio di stupefacenti, è stato sequestrato prima che partisse con la vendita. L'uomo, riporta una nota dell'Arma, dovrà rispondere di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e furto di energia elettrica. Le telecamere installate erano state collegate abusivamente alla portante della rete elettrica.

Inoltre in zona era attiva anche la polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Parco Verde. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 103 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllato 64 veicoli.