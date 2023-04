Piantedosi e Minniti a Napoli. Protesta Centri sociali: "Assassini"

"Piantedosi e Minniti non siete i benvenuti a Napoli". Con questo slogan un centinaio di manifestanti ha accolto l'arrivo alla stazione marittima del ministro dell'Interno e anteriosi e del ministro delle infrastrutture Minniti, in città per partecipare al Forum sui beni confiscati.

Tra gli artisti in piazza quelli di Mediterranea, di Potere al popolo e del Movimento migranti e rifugiati Napoli. Le critiche dei manifestanti verso il governo sono su migranti, diritti della comunità Lgbtq+ e ambiente. "Morti in mare e schiavi in terra" recita uno degli striscioni esposti con riferimento alla strage di Cutro dove hanno perso la vita decine di migranti.

Alcune persone si sono tinte addirittura le mani di vernice rossa a simboleggiare il sangue delle persone scomparse. A controllare l'ordine un cordone della Polizia di stato e quando i manifestanti hanno cercato di avvicinarsi alla stazione si è rischiato il contatto.

(Video di Alessandra De Cristofaro)