"Ci spiace informarvi che il nostro caro Pgu (Giuseppe) non c'è più". Addio al piccolo grande uomo

"Ci dispiace informarvi così ma il nostro carissimo e amato Giuseppe Mele, in arte Pgu ci ha lasciati". Con un post su Facebook i familiari del cantautore napoletano comunicano il decesso del loro caro, che con le sue canzoni diffuse soprattutto sui social aveva fatto conoscere il mondo della disabilità sotto una veste nuova.

I funerali del 37enne si terranno alle ore 10.15 di venerdì 16 febbraio in via Bologna ad Afragola presso la parrocchia di San Marco all'Olmo.

Tanti i messaggi che in queste ore affollano i social sulla morte di Giuseppe. Tra questi citiamo quelli del professore Antonio Pescapè, docente di Ingegneria Elettronica e information Technology della Federico II: "Una notizia che ha lasciato tutti noi senza parole. Giuseppe (PGU, Piccolo Grande Uomo) non c'è più. L'ho avuto in aula e con lui i suoi genitori e la sua famiglia che ogni giorno lo accompagnavano all'Università. E lo facevano con amore e dedizione, con il sorriso bello delle persone belle. E poi il canto. E le sue canzoni. Ho tutte le nostre chat messenger. Nelle quali mi diceva delle canzoni, delle vacanze, del Napoli. Ne scrivo qui per i tanti colleghi che lo conoscevano e per i suoi colleghi studenti. Che brutto giorno oggi. Un giorno terribile. Un abbraccio alla famiglia".