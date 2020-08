Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata nel cortile dello stabile e in uso al nipote, hanno trovato alcune pettorine blu e diverso materiale con la scritta “carabinieri” nonché due radio ricetrasmittenti e due targhe risultate rubate.

Un 27enne giuglianese, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina aggravata, è stato denunciato per possesso di segni distintivi dello Stato contraffatti e per ricettazione.

