Lanciano petardo su auto in corsa, vettura in fiamme a Capodanno

I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via dell’Epomeo in direzione Pianura per un’automobile in fiamme. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che un uomo, a bordo della propria Fiat Panda in compagnia della moglie e del cognato, mentre guidava sarebbe passato su un petardo appena lanciato dall’alto.

L’ordigno, una volta esploso, ha danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

Indagini in corso da parte dei carabinieri.