Petardo esploso in piazza Trieste e Trento durante la festa scudetto: Daspo per un giovane

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di un anno, nei confronti di un 22enne napoletano.

Il ragazzo - rende noto la Questura partenopea - in occasione dei festeggiamenti per la vittoria di campionato da parte del Napoli, fece esplodere un petardo in piazza Trieste e Trento, arrecando un grave pericolo per l’incolumità dei numerosi presenti.