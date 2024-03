Pesta a sangue la compagna e le ruba dei soldi: arrestato 47enne

La polizia ha tratto in arresto un 47enne, residente in provincia di Napoli, accusato di maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali nei confronti della compagna convivente. Le indagini sono partite dopo la denuncia della vittima che, dopo essere scappata dalla propria abitazione, ha raccontato di subire, da diverso tempo, continue vessazioni, con minacce e percosse, ad opera del compagno.

La donna ha anche riferito che in diverse occasioni era stata picchiata dal compagno, strattonata e scaraventata a terra, ripetutamente offesa e minacciata. Nello specifico, il 20 febbraio scorso l'indagato, in forte stato di agitazione, nonostante il diniego della vittima, entrava in casa sfondando a calci il portoncino d'ingresso, minacciava ed aggrediva la donna, mettendole le mani alla gola, colpendola con calci alle gambe e alla pancia.

In tale occasione, le avrebbe anche sottratto 200 euro. L'uomo, secondo le indagini, avrebbe costretto la compagna ad un regime di vita insostenibile fatto di privazioni, umiliazioni, sopraffazioni e vessazioni di ogni genere, soggiogando psicologicamente e fisicamente la compagna e manifestando, nei suoi confronti, un atteggiamento prevaricatore e possessivo.

All'esito delle investigazioni, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha chiesto ed ottenuto, dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, la misura cautelare restrittiva nei confronti del predetto, che veniva associato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.