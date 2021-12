Pescivendolo ucciso, una piazza vuota per Antonio

Venti persone, arrotondando per eccesso. E' il magro bilancio della manifestazione di solidarietà organizzata in memoria di Antonio Morione, il pescivendolo di Boscoreale ucciso dopo una rapina nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2021. Il messaggio di adunata era partito dai social network, ma alla partecipazione virtuale di massa non ne è corrisposta una reale. Anche l'amministrazione comunale ha disertato il sit-in.

"Come vedete, oggi la cittadinanza non c'è - afferma Daniela Lourdes Falanga, attivista e presidente di Arcigay Napoli - C'è ancora paura a ribellarsi a schemi che non dobbiamo avere paura di definire camorristici. Non c'è bisogno di far parte di un clan per comprtarsi come camorristi. Abbiamo parlato con un familiare e quello che ci è stato detto è che c'è una sensazione di totale abbandono".

Abbandono è la parola chiave di chi ha deciso di mettere la faccia nella manifestazione di solidarietà: "Siamo distrutti - afferma Domenico Sella dell'associazione La Stazione - noi abbiamo proposto tante cose negli anni, ma siamo stati sempre ignorati dalle istituzioni. La videosorveglianza, per esempio, ne parliamo da dieci anni ma non si muove nulla".

Il deputato Gianluca Cantalamessa e il senatore Francesco Urraro, entrambi della Lega, sono stati gli unici politici presenti, pur non avendo legami con gli organizzatori del presidio. "C'è un bando per la videosorveglianza già chiuso e assegnato ma bloccato da un procedimento al Tar - ha spiegato Urraro, membro della Commissione Antimafia - Dobbiamo combattere l'assuefazione che i cittadini provano per episodi come la tragedia che ha colpito questa comunità. La camorra si insinua dove lo Stato manca e su questo dobbiamo lavorare".

Domani, 27 dicembre, nuovo tentativo, con il senatore Sandro Ruotolo atteso a Boscoreale per tenere accesi i riflettori su un delitto efferato che ha distrutto una famiglia alla vigilia del Natale.