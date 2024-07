Disastro ambientale, centinaia di pesci morti in mare: le immagini diventano virali - VIDEO

Alcuni cittadini hanno denunciato quanto sta accadendo sulla spiaggia di Varcaturo. La foce del Lago Patria è stata chiusa, a quanto pare in maniera artificiale. Questo comporta un parziale allagamento della spiaggia, con risacche paludose e centinaia di pesci morti, sia in spiaggia che nel lago. Questa situazione, per gli esperti, rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e la salute delle persone.

“Sono trent’anni che vivo qui - racconta una cittadina - e ogni volta mi sembra di vivere un incubo ricorrente. Quando la foce viene chiusa muoiono centinaia se non migliaia di pesci. Non è possibile permettere tutto questo ogni anno, mi viene da piangere”. “E’ necessario trovare una soluzione strutturale e definitiva per un problema che si ripete da anni e che rappresenta un grave rischio. Prima di tutto la foce non può essere chiusa in modo artificiale, è un reato e chi lo commette va individuato e punito.

Queste chiusure provocano una contaminazione ambientale che minaccia l’ecosistema di una riserva naturale e la salute dei cittadini, oltre a rappresentare una grave rischio di esondazione del lago. L’insabbiamento della foce va assolutamente impedito e quando non ci si riesce bisogna intervenire rapidamente per liberarla. Questi continui attacchi al nostro ecosistema possono compromettere la balneabilità di tutto il litorale domitio. Bisogna mantenere alta l’attenzione, vigilare e approvare un piano che consenta di evitare che tutto questo si ripeta ciclicamente”. Hanno affermato il deputato Francesco Emilio Borrelli e il presidente dell’Ente Riserve Volturno, Licola Falciano, Giovanni Sabatino.