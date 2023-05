Tragedia in mare: pescatore trovato morto sulla sua imbarcazione

Un pescatore di 73 anni è stato trovato privo di vita sulla sua imbarcazione al largo del porto di Torre del Greco. A stabilire le cause del decesso sarà l'autopsia. È quanto stabilito dal magistrato di turno. La salma e la barca sono state sequestrate e sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito in merito alla vicenda - riferisce Metropolis - sulla quale indagano gli uomini della Guardia costiera, i primi ad essere interventi una volta che è stato lanciato l’allarme, l’uomo sarebbe uscito questa mattina presto per una battuta di pesca e una volta in mare si sarebbe unito ad altre persone presenti nella zona sulle loro barche.

Solo più tardi, uno dei partecipanti avrebbe notato l’imbarcazione di dirigersi al largo senza rispondere ai comandi e si sarebbe avvicinato, accorgendosi che l’uomo era riverso a terra. A questo punto, con l’aiuto di altri presenti, ha trainato la barca del 73enne fino a riva, prima di affidarla alla Guardia costiera e ai sanitari del 118 giunti al porto, che hanno constato il decesso dell'anziano.