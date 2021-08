Persona nuda in piazza alle prime luci del mattino: mistero a Sorrento

Corsa al Lotto a Sorrento dopo che una persona ha iniziato a girare nuda per la città. Come riporta SorrentoPress, che ha diffuso le immagini, non è chiaro il sesso della persona che alle sei del mattino ha iniziato a girovagare per piazza Tasso indossando solo gli slip.

L'ora presta, però, non ha evitato che l'episodio venisse immortalato da alcuni telefoni cellulari. La persona si trovava nella piazza della movida sorrentina quando è stata immortalata. Molti si stanno chiedendo il perché di tale gesto, pensando che si possa trattare anche di una provocazione.