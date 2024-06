Perseguitata perché lascia uomo dei Contini: arrestate cinque persone vicine al clan

La polizia ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e degli arresti domiciliari a carico di due uomini e quattro donne (tra di loro congiunti) ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati del delitto di atti persecutori aggravato dal metodo mafioso. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata, in data 8 maggio 2024, da una giovane donna in ordine a reiterate minacce, molestie ed aggressioni fisiche subite dai soggetti destinatari del provvedimento.

Le condotte sono state ritenute aggravate dal metodo mafioso in quanto i soggetti sono ritenuti vicini al clan Contini. La vittima, secondo le indagini, era stata prima costretta ad intrattenere una relazione sentimentale con uno degli indagati e, poi, a seguito della sua decisione di interrompere ogni rapporto, a cambiare idea sottoponendola a continui atti persecutori.