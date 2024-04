Accecato dalla gelosia, perseguita l'ex compagna con minacce di morte e pedinamenti: arrestato

Ieri i carabinieri di Sant'Antonio Abate hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 52enne abatese accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno permesso di documentare le condotte persecutorie e di maltrattamenti che l'indagato avrebbe posto in essere dal 2018 al 15 aprile 2024 ai danni della sua ex compagna.

Mosso verosimilmente dalla gelosia, che cresceva dopo la fine della loro relazione, il 52enne avrebbe molestato, perseguitato e pedinato la donna, fatta oggetto di percosse, insulti, minacce di morte e numerosi messaggi sullo smartphone. L'indagato, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, avrebbe minacciato di morte l'ex compagna e danneggiato lo pneumatico del suo veicolo con un coltello, nonché l'avrebbe pedinata anche in presenza della figlia minore.

In una particolare circostanza, al termine di un inseguimento in auto, l'uomo avrebbe compiuto una periclosa manovra, costringendo la donna a rifugiarsi in un esercizio commerciale del comune di Angri, dal quale, la stessa, allo scopo di cercare protezione, ha chiesto l'intervento dei Carabinieri. Dopo le formalità di rito, l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione con l'applicazione degli strumenti elettronici di controllo.