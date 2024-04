Raffica di perquisizioni alla ricerca di droga: l'intervento

I carabinieri di Castello di Cisterna hanno setacciato le periferie della città alla ricerca di droga. Nella lente dei controlli il complesso di edilizia popolare “Legge 219” e il rione “Cisternina”. A finire in manette un 25enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – fermato durante le perquisizioni – è stato trovato in possesso di 42 dosi di droga tra crack e cocaina, sequestrati anche gli 80 euro trovati in tasca e ritenuti provento del reato.

Nel complesso 219, invece, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia, sono stati rinvenuti e sequestrati 27 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 3 chili, 488 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e pari a 200 grammi. Completano il sequestro 75 dosi di crack. La droga era nascosta in un’area condominiale.