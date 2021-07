Controlli a tappeto dei Carabinieri: scattano perquisizioni e arresti

strade setacciate in diversi comuni del napoletano

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le strade della città e dei comuni limitrofi. 62 persone identificate, 27 veicoli controllati e diverse perquisizioni.

Durante le operazioni è finito in manette – in forza a un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – un 62enne di boscoreale già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo dovrà scontare 6 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Analoga sorte per un 53enne di Trecase già noto alle forze dell’ordine. L’arrestato, su disposizione del tribunale di torre annunziata, dovrà scontare 5 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel corso delle perquisizioni nel quartiere “Rione Carceri”, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un borsello con all’interno 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. La “merce” è stata trovata dai militari sul tetto del teatro “San Francesco di Paola” a largo grazie