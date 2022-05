Le pernacchie ad una compagna di classe finiscono in tribunale

La pernacchia, divenuta celebre nel film "L'oro di Napoli", con la lezione di Eduardo De Filippo, è stata oggetto di un contenzioso a Napoli. Protagonisti due fratellini e una loro compagna di scuola. Appena quest'ultima faceva capolino pronunciavano a gran voce il suo cognome seguito da una fragorosa pernacchia.

Un gesto sgradevole, che non è piaciuto alla mamma della vittima che, dopo reiterati e inutili tentativi di far desistere i due fratellini, ha deciso di denunciarli. L'iter giudiziario, durante il quale sono stati anche ascoltati una decina di testimoni si è concluso dopo ben sei anni e soprattutto dopo ben cinque pronunciamenti dell'autorità giudiziaria: l'ultimo e definitivo pronunciamento della Corte di Appello ha dichiarato, sulla base di una sentenza della Cassazione, l'estinzione del reato per irrilevanza penale del fatto.