Viabilità, lavori sulla Perimetrale di Scampia: il dispositivo di traffico

Per consentire lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, dal 28 settembre fino al 9 ottobre 2020, sarà in vigore un particolare dispositivo temporaneo di circolazione lungo l'Asse Perimetrale di Scampia e i suoi relativi svincoli d'immissione e di uscita, nei tratti di volta in volta interessati dagli interventi.

L'ordinanza nel dettaglio:

1) dal 28/09/2020 al 29/09/2020, il restringimento della carreggiata direzione Melito verso Napoli, nel tratto compreso tra la rampa d'ingresso della Circumvallazione esterna SP1 e la rampa di uscita Mugnano;

2) dal 30/09/2020 al 01/10/2020, il restringimento della carreggiata direzione Melito verso Napoli, nel tratto compreso tra la rampa di uscita Mugnano e la rampa di uscita Piscinola (verso via Tancredi Galimberti);

3) dal 02/10/2020 al 05/10/2020, il restringimento della carreggiata direzione Napoli verso Melito, nel tratto compreso tra la rampa di ingresso Piscinola (da via Tancredi Municipalità VIII pratica n° 2040 Ex SS 162 Galimberti) e la rampa di ingresso da via Giovanni Antonio Campano e via dei Ciliegi;

4) dal 06/10/2020 al 07/10/2020, il restringimento della carreggiata direzione Napoli verso Melito, nel tratto compreso tra la rampa d'ingresso di via Vecchia Miano e la rampa di uscita Scampia (verso via Oliviero Zuccarini);

5) dal 08/10/2020 al 09/10/2020, il restringimento della carreggiata direzione Melito verso Napoli, nel tratto compreso tra la rampa d'ingresso Scampia (da via Oliviero Zuccarini) e la rampa di uscita di via Vecchia Miano.