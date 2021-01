Perimentrale di Scampia, dispositivo di traffico temporaneo per lavori

Il Comune di Napoli comunica l'istituzione, il 16 gennaio 2021 e dal 18 al 25 gennaio 2021, di un particolare dispositivo di circolazione lungo un tratto dell'Asse perimetrale di Scampia, per consentire l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione.

Il dispositivo prevede:

1. il 16/01/2021, il divieto di transito veicolare della rampa di uscita su via U. Masoni (direzione da Melito verso Napoli) dell'Asse perimetrale di Scampia;

2. dal 18/01/2021 al 20/01/2021, il restringimento della carreggiata dell'Asse perimetrale di Scampia percorsa in direzione da Melito verso Napoli, nel tratto compreso tra la rampa di ingresso Scampia (da via Oliviero Zuccarini) e la rampa di uscita su via U. Masoni;

3. dal 21/01/2021 al 25/01/2021 il restringimento della carreggiata dell'Asse perimetrale di Scampia percorsa in direzione da Napoli verso Melito, nel tratto compreso tra la rampa di ingresso di via Vecchia Miano e la rampa di uscita Scampia (verso via Oliviero Zuccarini)